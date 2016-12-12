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Музыка
Новости музыки
12 декабря 16, 14:29
Кейт Мосс снялась в клипе на песню Элвиса Пресли (ВИДЕО)
Кейт Мосс
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Некоторое время назад было анонсировано участие супермодели Кейт Мосс в новом клипе Элвиса Пресли.
Точной даты съемок названо не было, но сегодня выяснилось, что манекенщица не только успела побывать на съемочной площадке, но даже полностью создать клип.  

Сегодня мы предлагаем вам оценить это видеотворение под названием The Wonder of You. Роль Мосс в клипе оказалась достаточно простой. В кожаном костюме в стиле Элвиса Пресли она поет перед стойкой с микрофоном, соблазнительно двигаясь в такт мелодии. 

Мосс призналась, что всегда была поклонницей Пресли и очень обрадовалась такому уникальному предложению — сняться в клипе на его трек. Напомним, что для Кейт не впервой сниматься в клипах известных музыкантов. 

Ранее супермодель можно было видеть в видео Элтона Джона, Пола МакКартни, прочее.




Источник: http://www.starslife.ru/
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