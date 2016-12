10 декабря в столичном Дворце Спорта состоялась церемония украинской музыкальной премии M1 Music Awards 2016. В рамках премии экспертное жюри подводило итоги уходящего года и награждало лучших из лучших в украинском шоу-бизнесе.

Участники концерта подготовили неожиданные дуэтные номера, однако выступление Насти Каменских (дуэт "Потап и Настя") и Нади Дорофеевой (солистки группы "Время и Стекло") затмило всех. В сексапильных нарядах певицы исполнили дуэтную песню "Ничёсе", в финале которой поцеловались прямо на сцене на глазах у изумленных зрителей.

К слову, от неожиданности ведущие церемонии Ольга Цыбульская и Никита Добрынин утратили дар речи и растеряли все свои колкие комментарии.





Победители премии определились следующим образом:





Хит года (совместно с радиостанцией "Хит FM"): Потап и Настя – "Умамы"

Клип года: LOBODA – "К черту любовь"

Певец года: MONATIK





Дима!!! Для меня большая радость и честь знать тебя, и огромный кайф петь вместе с тобой нашу песню!!! Я так искренне рада сегодняшней твоей заслуженной награде...Спасибо тебе, что ты ТАКОЙ и что сегодня ты был со мной )) ЛЮБОВЬ КРУЖИТ МИР

прокомментировала награду артиста Вера Брежнева, которая исполнила вместе с ним совместную композицию





Певица года: LOBODA

Проект года: Mozgi

Прорыв года: Alekseev





Моим локомотивом, в моем случае, является моя команда – Олег Боднарчук и Руслан Квинта, которые подарили мне этот прекрасный случай

отметил исполнитель





Альтернатива: THE HARDKISS





Это очень неожиданно и, в то же время, приятно быть "альтернативой года"! Мы пишем и исполняем такую музыку, снимаем клипы. Приятно, что люди это ценят

прокомментировала победу в номинации фронтвумен группы Юлия Санина





Премия от хит-парада "Dance Parade" от Kiss FM: A.Shine - It's not over

"Золотой граммофон" (совместно с радиостанцией "Русское радио-Украина"): Тина Кароль – "Сдаться ты всегда успеешь"

Группа года: "Время и стекло".





Стоит отметить, что недавно в одном из киевских клубов прошла pre-party M1 Music Awards 2016, на которой получили награды лучшие специалисты музыкальной индустрии.

Стоит отметить, что в 2003 году премия MTV Video Awards тоже закончилась скандальным женским поцелуем. Тогда известная поп-певица Бритни Спирс нарушила одно из своих правил — "никогда не целоваться с женщиной". И под микс из песен "Like a Virgin" и "Hollywood" Бритни и поп-королева Мадонна поцеловались прямо на сцене.