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Музыка
Новости музыки
9 декабря 16, 13:27
Иосиф Пригожин призвал бойкотировать «Евровидение»
Иосиф Пригожин
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Известный российский продюсер Иосиф Пригожин призвал своих коллег и поклонников бойкотировать международный музыкальный конкурс «Евровидение», чтобы его организаторы и принимающая сторона понесли финансовые потери.
Напомним, что в этом году конкурс принимает Украина – крымская татарка Джамала победила в прошлом году с песней «1944». 

Бойкот Евровидения 2017, по мнению Пригожина, станет достойным ответом Украине на запрет въезда некоторым российским артистам, включая и супругу Иосифа Валерию и его самого.

Напомним, что накануне стало известно, что некоторые российские звёзды эстрады попали в так называемый «чёрный список», озвученный пресс-секретарём Службы Безопасности Украины Еленой Гитлянской. Она также сообщила, что никто из списка не обращался с просьбой отменить в отношении его ограничение передвижения по соседней стране. Иосиф же считает, что отказ от посещения Украины жителей России должен проучить организаторов конкурса. 

«Не надо ехать на «Евровидение». Я независимый продюсер, у меня есть своя точка зрения. Оно может не совпадать с мнением руководителей каналов» — заявил Пригожин, и добавил, что россиянам достаточно и «Новой волны», которая, по мнению Пригожина, намного круче.

Источник: http://www.starslife.ru/
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