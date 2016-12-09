Иосиф Пригожин призвал бойкотировать «Евровидение»

Напомним, что в этом году конкурс принимает Украина – крымская татарка Джамала победила в прошлом году с песней «1944».





Бойкот Евровидения 2017, по мнению Пригожина, станет достойным ответом Украине на запрет въезда некоторым российским артистам, включая и супругу Иосифа Валерию и его самого.





Напомним, что накануне стало известно, что некоторые российские звёзды эстрады попали в так называемый «чёрный список», озвученный пресс-секретарём Службы Безопасности Украины Еленой Гитлянской. Она также сообщила, что никто из списка не обращался с просьбой отменить в отношении его ограничение передвижения по соседней стране. Иосиф же считает, что отказ от посещения Украины жителей России должен проучить организаторов конкурса.





«Не надо ехать на «Евровидение». Я независимый продюсер, у меня есть своя точка зрения. Оно может не совпадать с мнением руководителей каналов» — заявил Пригожин, и добавил, что россиянам достаточно и «Новой волны», которая, по мнению Пригожина, намного круче.



