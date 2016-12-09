Стас Шуринс прошел в полуфинал "The Voice of Germany"

Стало известно об очередной победе Стаса Шуринса. Он стал полуфиналистом престижного телепроекта "The Voice of Germany". На данном этапе в роли гостевого тренера команды Саму Хабера выступил канадский поп-певец, лидер мировых чартов Шон Мендес.





Стас Шуринс прошел так называемый Sing offs – это классический этап проекта "The Voice". На этом уровне участники пытаются отвоевать свое место в шоу, заняв при этом одно из трех "горячих" кресел, которые являются проходным билетом в полуфинал. Это очень сложный этап, это некая битва, игра на выбывание, в которой побеждают только сильнейшие. После этого этапа 70% участников покидают шоу и только 3 человека из каждой команды продолжают борьбу дальше. В этом сезоне организаторы проекта решили помочь участникам с подготовкой к этому уровню. На шоу были специально приглашены гостевые тренеры для каждой из команд. Ими стали Robbie Williams, Alicia Keys, Shawn Mendes и Emeli Sande.





Стас Шуринс поделился впечатлениями о работе с Шоном Мендесом:





Меня очень порадовало, что Шон, несмотря на свою бешеную популярность, свалившуюся на него уже в пятнадцатилетнем возрасте, остался простым, без идиотского пафоса, скромным, открытым, дружелюбным человеком. Работать с ним мне было очень приятно и легко.

Стас Шуринс













Исполненная Стасом Шуринсом лирическая баллада, всемирно известный хит Demi Lovato "Skyscraper", не оставила никого равнодушным, выступление произвело фурор среди всех членов жюри без исключения. По результатам этого этапа, Стас беспрепятственно попал в полуфинал "The Voice of Germany", который состоится 11 декабря на канале Sat1.











