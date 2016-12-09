Евровещательный союз подтвердил "Евровидение-2017" в Киеве

Соответствующее решение было принято в швейцарской Лозанне, в четверг, 8 декабря, после отчета исполнительных продюсеров Евровидения-2017 Александра Харебина и Виктории Романовой о состоянии подготовки к проведению конкурса.

Как сообщают украинские журналисты, Генассамблея подтвердила, что в дальнейшем не может быть никаких дискуссий по поводу места проведения Евровидения-2017. Так, в частности, представители Украины в своем отчете представили команду "Евровидения-2017" и проделанную работу по подготовке к песенному конкурсу.

Был также объявлен бюджет на проведение "Евровидения" в Киеве, который составляет 655,7 миллионов гривен. В ближайшее время будет публично представлена творческая концепция "Евровидения-2017", а также слоган и логотип песенного конкурса.

Сейчас продолжается отбор официальных билетного и туристического операторов "Евровидение-2017", а в конце декабря будут объявлены цены на билеты, - сказано в отчете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 7 декабря, подписал законопроект об изменениях в заключительные и переходные положений раздела IX закона "О публичных закупках" по закупке товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения проведения Евровидения-2017.