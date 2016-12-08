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Музыка
Новости музыки
8 декабря 16, 15:41
Deep Purple отправится в прощальный тур
Deep Purple
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Легендарная рок-группа Deep Purple, основанная в 1968 году в Великобритании, отправится в прощальный тур.
По плану музыкантов, гастроли стартуют в конце 2017 года. Из-за болезни барабанщика Иэна Пэйса коллективу пришлось перенести дату премьеры своего нового студийного альбома inFinite. Пластинка, над которой работал известный продюсер Боб Эзрин (ранее сотрудничал с Kiss) дебютирует в январе 2017 года, после чего и начнется подготовка к прощальному турне.

Даты и места концертов музыканты пока не называют, так как сами их не знают. Единственное, в чем уверены участники Deep Purple - они посетят Великобританию и Ирландию. Специалисты считают, что группа с большой вероятностью появится и в России, так как здесь проживает большое количество ее поклонников. Точный список государств, где выступит коллектив, появится в Интернете в середине 2017 года.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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