Дэвид Боуи посмертно номинирован на престижную премию

Известный музыкант и актёр Дэвид Боуи посмертно номинирован на премию BBC Music Awards как лучший артист года. Награду смогут получить также Адель, Coldplay, Келвин Харрис и Джесс Глинн.





Последний альбом музыканта Blackstar на удивление многих не попал в соответствующую категорию премии. Его обошли лонгплеи Рика Эстли и Адель.





Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Лондоне и будет транслироваться на канале BBC One. На мероприятии выступят Kaiser Chiefs, Робби Уильямс, Крейг Дэвид и Джон Ледженд.





Напомним, что Дэвид Боуи умер в январе 2016 года, после 18 месяцев борьбы с раком. Подробнее читайте по ссылке.





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