Grammy 2017: полный список номинантов

Наибольшее количество номинаций в этом году осталось Бейонсе. На статуэтку мисс Ноулз претендует в девяти категориях.





На одну номинацию меньше сразу у трех артистов – Рианны, Канье Уэста и Дрейк.





Напомним, что церемония вручения Grammy запланирована на 12 февраля 2017 года. Состоится мероприятие в Стэйплс-центр, Лос-Анджелес.





Ведущим 59-ой церемонии станет Джеймс Корден.





Полный список номинантов на «Grammy” выглядит так:





Запись года





«Hello» — Адель

«Formation» — Бейонсе

«7 Years» — Лукас Грэм

«Work» — Рианна Ft. Дрейк

«Stressed Out» — Twenty One Pilots





Альбом года





25 — Адель

Lemonade— Бейонсе

Purpose— Джастин Бибер

Views — Дрейк

Sailor’s Guide to Earth— Sturgill Simpson





Песня года





«Formation» — Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II, авторы песни (Бейонсе)

«Hello» — Adele Adkins & Greg Kurstin, авторы песни (Адель)

«I Took a Pill in Ibiza» — Mike Posner, автор песни (Майк Познер)

«Love Yourself» — Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran, авторы песни (Джастин Бибер)

«7 Years» — Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard & Morten Ristorp, авторы песни (Лукас Грэм)





Лучший новый артист





Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance the Rapper

Maren Morris

Anderson .Paak





Лучший вокальный поп—альбом





25 — Адель

Purpose — Джастин Бибер

Dangerous Woman — Ариана Гранде

Confident — Деми Ловато

This Is Acting — Sia





Лучший танцевальный/электронный альбом





Skin — Flume

Electronica 1: The Time Machine — Jean-Michel Jarre

Epoch — Tycho

Barbara Barbara, We Face A Shining Future — Underworld

Louie Vega Starring…XXVIII — Louie Vega





Лучший рок—альбом





California — Blink-182

Tell Me I’m Pretty — Cage The Elephant

Magma — Gojira

Death Of A Bachelor — Panic! At The Disco

Weezer — Weezer





Лучший альтернативный альбом





22, A Million — Bon Iver

Blackstar — David Bowie

The Hope Six Demolition Project — PJ Harvey

Post Pop Depression — Iggy Pop

A Moon Shaped Pool — Radiohead





Лучший урбан—альбом





Lemonade — Бейонсе

Ology — Gallant

We Are King — KING

Malibu — Anderson .Paak

Anti — Рианна





Лучшее рэп—выступление





«No Problem» — Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

«Panda» -Desiigner

«Pop Style» — Drake Featuring The Throne

«All The Way Up» — Fat Joe & Remy Ma Featuring French Montana & Infared

«That Part» — ScHoolboy Q Featuring Kanye West





Лучшее сольное кантри—выступление





«Love Can Go To Hell» — Brandy Clark

«Vice» — Miranda Lambert

«My Church» — Maren Morris

«Church Bells» — Carrie Underwood

«Blue Ain’t Your Color» — Keith Urban





Лучший вокальный джаз-альбом





Sound Of Red — René Marie

Upward Spiral — Branford Marsalis Quartet with Special Guest Kurt Elling

Take Me To The Alley — Gregory Porter

Harlem On My Mind — Catherine Russell

The Sting Variations — The Tierney Sutton Band





Лучший госпел-альбом





Listen -Tim Bowman Jr.

Fill This House — Shirley Caesar

A Worshipper’s Heart [Live] -Todd Dulaney

Losing My Religion — Kirk Franklin

Demonstrate [Live] -William Murphy





Лучший альбом современной христианской музыки





Poets & Saints — All Sons & Daughters

American Prodigal — Crowder

Be One — Natalie Grant

Youth Revival [Live] — Hillsong Young & Free

Love Remains — Hillary Scott & The Scott Family





Лучший латино—альбом





Un Besito Mas — Jesse & Joy

Ilusión — Gaby Moreno

Similares — Laura Pausini

Seguir Latiendo — Sanalejo

Buena Vida — Diego Torres





Лучшее исполнение в традиционных американских жанрах





«Ain’t No Man» — The Avett Brothers

«Mother’s Children Have A Hard Time» — Blind Boys Of Alabama

«Factory Girl» — Rhiannon Giddens

«House Of Mercy» — Sarah Jarosz

«Wreck You» — Lori McKenna





Лучший альбом разговорного жанра





The Girl With The Lower Back Tattoo — Amy Schumer

In Such Good Company: Eleven Years Of Laughter, Mayhem, And Fun In The Sandbox — Carol Burnett

M Train — Patti Smith

Under The Big Black Sun: A Personal History Of L.A.Punk (John Doe With Tom DeSavia) — (Various Artists)

Unfaithful Music & Disappearing Ink — Elvis Costello





Продюсер года, не классический





Benny Blanco

Greg Kurstin

Max Martin

Nineteen85

Ricky Reed





Лучший музыкальный фильм





«Formation» — Beyoncé

«River» — Leon Bridges

«Up & Up» — Coldplay

«Gosh» — Jamie XX

«Upside Down & Inside Out» — OK Go