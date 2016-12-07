Евровидение 2017: известна точная дата проведения конкурса

Певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала привезла нашей стране победу с конкурса Евровидение 2016. Соответственно, в следующем году будет его принимать наша страна.





Уже стало известно, когда именно пройдет финал песенного конкурса. Он запланирован на 13 мая, а полуфиналы на 9 и 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба UA: Першого.





Отметим, что также назначены исполнительные продюсеры Евровидение 2017. Ими стали руководители НТКУ Александр Харебин и Виктория Романова. К команде присоединился и Стюарт Барлоу. Он будет шоу-продюсером следующего Евровидения.





Напомним, в январе следующего года Киев получит символические ключи конкурса Евровидение.



