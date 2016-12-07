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Музыка
Новости музыки
7 декабря 16, 15:53
Евровидение 2017: известна точная дата проведения конкурса
Евровидение 2017
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Объявлена дата проведения конкурса вокалистов Евровидение 2017.
Певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала привезла нашей стране победу с конкурса Евровидение 2016. Соответственно, в следующем году будет его принимать наша страна. 

Уже стало известно, когда именно пройдет финал песенного конкурса. Он запланирован на 13 мая, а полуфиналы на 9 и 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба UA: Першого.

Отметим, что также назначены исполнительные продюсеры Евровидение 2017. Ими стали руководители НТКУ Александр Харебин и Виктория Романова. К команде присоединился и Стюарт Барлоу. Он будет шоу-продюсером следующего Евровидения.

Напомним, в январе следующего года Киев получит символические ключи конкурса Евровидение. 

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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