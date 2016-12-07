Видео выступлений юной Бейонсе выставлены на продажу

Певица Бейонсе продолжает покорять сцену. Раз за разом она получает награды и признание публики. А ведь на сцене она уже очень долго. В возрасте 10-ти лет Бейонсе была не совсем профессиональной артисткой, но уже могла привлечь внимание публики.





Поэтому британский аукционный дом Ted Owen & Co решил порадовать поклонников творчества Бейонсе. Он выставил на аукцион 12 кассет с архивными записями концертных выступлений.





Бейонсе на видео всего 10 лет. Тогда она выступала в составе группы Girls Tyme, которая существовала в начале 90-х.





Планируется, что видео будут проданы не менее чем за 3,8 млн долларов.





Естественно, записи достанутся лишь тем, кто сможет отдать за них кругленькую сумму.



