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Музыка
Новости музыки
7 декабря 16, 15:21
Видео выступлений юной Бейонсе выставлены на продажу
Бейонсе
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На аукционе за видео с Бейонсе планируют получить от 3,8 млн долларов.
Певица Бейонсе продолжает покорять сцену. Раз за разом она получает награды и признание публики. А ведь на сцене она уже очень долго. В возрасте 10-ти лет Бейонсе была не совсем профессиональной артисткой, но уже могла привлечь внимание публики.

Поэтому британский аукционный дом Ted Owen & Co решил порадовать поклонников творчества Бейонсе. Он выставил на аукцион 12 кассет с архивными записями концертных выступлений.

Бейонсе на видео всего 10 лет. Тогда она выступала в составе группы Girls Tyme, которая существовала в начале 90-х.

Планируется, что видео будут проданы не менее чем за 3,8 млн долларов.

Естественно, записи достанутся лишь тем, кто сможет отдать за них кругленькую сумму. 

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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