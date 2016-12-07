Киркорову отказано в возбуждении дела против Дидье Маруани

Полиция отказала российскому певцу Филиппу Киркорову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении французского музыканта, лидера группы Space Дидье Маруани и его адвоката Игоря Трунова, передает Интерфакс.

"Сегодня нас пригласили к следователю и обещали вернуть все изъятые вещи Маруани, мои и охранника. Также сказали, что все хорошо, и они приносят нам извинения", – сообщил сегодня Трунов.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 ноября Маруани и Трунов были задержаны в банке в Москве. По словам юриста, они приехали подписывать мировое соглашение с Киркоровым, который якобы согласился выплатить 1 млн евро Маруани за неправомерное использование его музыки.

Однако, как заявил адвокат Киркорова Александр Добровинский, никакого соглашения не было.

"Киркоров написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны Маруани. Мы участвовали в следственном эксперименте", – сказал он.

Трунов и Маруани были были доставлены в ОВД Басманное, откуда их отпустили через шесть часов. Как заявила адвокат Трунова Людмила Айвар, полицейские отпустили их "с извинениями".

Группа Space судится с Киркоровым из-за плагиата. По мнению французских музыкантов, песня Киркорова "Жестокая любовь" является переработкой композиции Symphonic space dream, автором которой является Маруани. Факт частичного плагиата был установлен экспертизой.

Адвокат Трунов заявил, что Маруани потребует от Киркорова $10 млн в суде США.