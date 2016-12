Rolling Stone: Лучшие песни года

Одно из наиболее авторитетных музыкальных изданий мира The Rolling Stone обнародовало рейтинг лучших песен 2016 года. Полный перечень включает 50 композиций, из которых наиболее удачной признана Formation из последнего альбома Бейонсе Lemonade.

Второе место заняла композиция Ivy Фрэнка Оушена, а замкнула ТОП-3 песня One dance в исполнении Drake feat. Wizkid и Kyla.





Также в ТОП-10 эксперты включили песни No Plan Девида Боуи, Ultralight Beam Канье Уэста, Projection в исполнении Pwr Bttm, Cranes in the Sky певицы Соланж, Work From Home от Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign.





А замыкают первую десятку композиция Pain в исполнении Lvl Up и Black Beatles от Rae Sremmurd feat. Gucci Mane.





Ранее сообщалось, что были названы самые провальные фильмы 2016 года по версии Forbes.