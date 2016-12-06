Дидье Маруани: Нас держали в полиции до 4 часов ночи

"После московских перипетий прошлой недели певец Дидье Маруани вернулся в Париж и представляет свою версию переговоров по делу о плагиате, в ходе которого он столкнулся с российской поп-звездой Филиппом Киркоровым", - сообщает Клементина Мерсье, журналистка Libération.

"В этом деле трудно отличить правду от лжи. По возвращении в Париж Дидье Маруани уверяет, что попал в ловушку и переговоры о заключении мирового соглашения явно были скомпрометированы", - говорится в статье.

"Вы обратились в суд в связи с фактом плагиата. Кто проводил экспертизу в целях возбуждения дела?"- спросила журналистка.

"Мои адвокаты обратились в Мосгорсуд с иском 1 ноября 2016 года о плагиате, касающимся моей песни A Symphonic Space Dream, в отношении Олега Попкова, композитора и автора песни "Жестокая любовь", ООО "Филипп Киркоров продакшн", Филиппа Киркорова, исполнившего песню, и Sony Music Entertainment - компании, которая распространяла диск в том числе в России", - сказал Маруани.

"Музыкальная экспертиза была проведена французским экспертом, уполномоченным французским судом, документ был переведен на русский язык и заверен нотариусом, а также одним музыкальным экспертом в Москве. Оба заключения экспертизы признали факт плагиата. Французская сторона, занявшаяся в основном припевом песни, признала, что в русской песне присутствует 71% общих нот, российская экспертиза признала, что 41% тех же нот присутствует во всей песне. Судебный процесс еще не начался, был только подан иск", - рассказал Маруани.

"Почему вы отправились в Москву?"

"После того как мы с Филиппом Киркоровым написали друг другу как минимум 68 электронных писем, он стал делать мне финансовые предложения; в первом речь шла о миллионе рублей (14750 евро), во втором, четыре дня спустя, - о миллионе евро. На последнее мы согласились. Киркоров и его консультанты согласились подписать во время моего приезда в Москву протокол о намерениях, с указанием суммы, а также отзыв иска из суда, обещали сохранить конфиденциальность, прекратить коммуникацию со СМИ и социальными сетями. В банке Киркорова, где мы встретились, я потребовал подписать протокол о намерениях лишь тогда, когда Киркоров и его адвокат вытащат две большие пачки банкнот. Через 45 секунд 60 полицейских ворвались в банк, потребовали, чтобы мы больше не разговаривали и выложили наши телефоны, они захватили паспорта, досье, телефоны, флешки и т.д.

Нас препроводили в отделение милиции на машинах с орущими сиренами, где мы оставались до 4 часов ночи, чтобы ответить на вопросы. Затем мне отдали паспорт и разрешили вернуться в отель, спросив, согласен ли я прийти на следующий день, чтобы ответить на вопросы. Я так и сделал", - ответил Маруани.

"Каким вам видится продолжение? - спросила журналистка.

"Мои адвокаты в России уже подали два исковых заявления. Одно в Министерство внутренних дел - о возбуждении дела по заведомо ложному доносу, второе - заявление на имя генерального прокурора России. Что касается дела о плагиате, мы примем решение в ближайшее время, чтобы прояснить, будем ли мы предъявлять этот иск в России или в США", - ответил Маруани.