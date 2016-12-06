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Музыка
Новости музыки
6 декабря 16, 14:56
Украина полностью профинансировала конкурс Евровидение-2017
Евровидение-2017
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Министерство финансов заявило, что Украина полностью обеспечила финансирование Евровидения-2017.
Украина в полной мере обеспечила финансирование песенного конкурса "Евровидение", который должен состояться в 2017 году в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Правительством было сделано все необходимое для обеспечения полного финансирования мероприятия: выделены 430 млн грн гарантий, а также предусмотрено в бюджете на 2017 год 455,7 млн грн. Также Киевом как победителем конкурса на право проведения Евровидения уже выделено 50 млн грн в этом году и предусмотрено еще 150 млн грн в следующем.

Таким образом, мы в полной мере обеспечили финансирование Евровидения. Также необходимую подготовку обеспечивает организационный комитет во главе с Министром культуры Евгением Нищуком", - сообщил А.Данилюк.

Таким образом министр финансов опроверг информацию о возможном переносе "Евровидения" из Украины в Россию в связи с якобы проблемами финансирования.

Европейский вещательный союз (EBU) опроверг информацию о том, что песенный конкурс "Евровидение-2017" могут перенести из Киева в Москву.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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