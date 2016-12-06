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Музыка
Новости музыки
6 декабря 16, 14:54
Легендарный Элтон Джон может вскоре покинуть сцену
Элтон Джон
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Легенда британской и мировой музыки Элтон Джон заявил, что намерен уйти со сцены ради того, чтобы посвятить свою жизнь детям.
Журналистам стала известна сенсационная новость. Дело в том, что легендарный британский певец, поэт и музыкант Элтон Джон может вскоре завершить музыкальную карьеру, поскольку хочет посвятить больше времени своей семье и детям.

Стоит отметить, что в следующем году Элтон Джон отпразднует 70-летний юбилей, 50 из которых в его жизни были заняты творчеством. Напомним, несколько лет назад музыкант совершил каминг-аут (признался в нетрадиционной сексуальной ориентации), а позже узаконил отношения со своим партнером. Дети же у пары появились от суррогатной матери.

В то же время, официального объявления Элтоном Джоном о завершении карьеры еще не было. 

Источник: http://telegraf.com.ua/
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