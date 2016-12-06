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Музыка
Новости музыки
6 декабря 16, 14:36
Патрисиа Каас выпустила юбилейный альбом
Патрисиа Каас
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Певица поедет в турне в поддержку своего нового альбома.
Патрисия Каас  записалала 10-ый студийный альбом под названием "Patricia Kaas". Это событие произошло накануне 50-летия артистки. 

Певица брала паузу в творческой жизни, ведь последний альбом Партисии Каас выпускала в 2003 году, но ее песни остались известными до сих пор. Новое творение артистка называет отражением своей души.

Первую песню с альбома "День и час" Каас посвящает трагическим событиям в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. Певица рассказала, что мечтала петь с детства. Даже во время дебюта в 11 лет она не боялась, выходя на сцену. 

В 2017 году Каас поедет в турне в поддержку своего нового альбома. Поклонники предполагают, что альбом станет, своего рода, возрождением творческой карьеры.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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