Евровидение 2017: украинский певец от Беларуси (ВИДЕО)

Украинский певец Владислав Курасов решил попробовать себя на конкурсе Евровидение 2017. Он пытается стать участником конкурса от Республики Беларусь. А выступает он со своей авторской песней "Follow the Play".





Владислав Курасов вошел в число тринадцати финалистов, выигравших первый тур белорусского национального отбора на самый масштабный европейский музыкальный конкурс – Евровидение 2017. Первый этап отбора проходил в Минске 30-го ноября. За право представлять на этом конкурсе Республику Беларусь боролись 67 конкурсантов. Сейчас песня Владислава Курасова лидирует в большинстве интернет-голосований на различных ресурсах, посвященных Евровидению 2017.





Я сейчас переживаю небывалый эмоциональный и творческий подъем. Несмотря на то, что я очень взволнован предстоящим участием в финале национального отбора, настроен я все же решительно. Я верю в себя, в свою авторскую песню "Follow the Play" и вообще в то, что я делаю! Если мне удастся победить в финале отбора, я привлеку лучших профессионалов для создания самого сильного номера и образа. Я сделаю все возможное, чтобы достойно представить на Евровидении 2017 Республику Беларусь – страну, в которой я родился. Я нацелен на победу в этом безумно красивом конкурсе, в который влюблен с детства

говорит Владислав Курасов.







