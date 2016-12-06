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Музыка
Новости музыки
6 декабря 16, 14:18
Евровидение 2017: украинский певец от Беларуси
Евровидение 2017
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Владислав Курасов может стать представителем Республики Беларусь на конкурсе Евровидение 2017.
Украинский певец Владислав Курасов решил попробовать себя на конкурсе Евровидение 2017. Он пытается стать участником конкурса от Республики Беларусь. А выступает он со своей авторской песней "Follow the Play".

Владислав Курасов  вошел в число тринадцати финалистов, выигравших первый тур белорусского национального отбора на самый масштабный европейский музыкальный конкурс – Евровидение 2017. Первый этап отбора проходил в Минске 30-го ноября. За право представлять на этом конкурсе Республику Беларусь боролись 67 конкурсантов. Сейчас песня Владислава Курасова лидирует в большинстве интернет-голосований на различных ресурсах, посвященных Евровидению 2017.

Я сейчас переживаю небывалый эмоциональный и творческий подъем. Несмотря на то, что я очень взволнован предстоящим участием в финале национального отбора, настроен я все же решительно. Я верю в себя, в свою авторскую песню "Follow the Play" и вообще в то, что я делаю! Если мне удастся победить в финале отбора, я привлеку лучших профессионалов для создания самого сильного номера и образа. Я сделаю все возможное, чтобы достойно представить на Евровидении 2017 Республику Беларусь – страну, в которой я родился. Я нацелен на победу в этом безумно красивом конкурсе, в который влюблен с детства
говорит Владислав Курасов.
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