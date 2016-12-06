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Музыка
Новости музыки
6 декабря 16, 09:35
Кристен Стюарт снялась в клипе группы The Rolling Stones
Кристен Стюарт
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Культовая британская группа The Rolling Stones, 2 декабря, представила новый клип — на песню Ride 'Em On Down, которая вошла в их новый студийный альбом, первый за 11 лет.
Сами музыканты в кадре не появляются — вместо них мы видим только 26-летнюю Кристен Стюарт, которая и стала главной героиней ролика.

Одетая в рваный кроп-топ и джинсы, девушка гонят на ретро-машине по безлюдному городу, подпевает песне, звучащей из радиоприемника, и эротично танцует на автозаправке, пока ее никто не видит. В принципе наблюдать за актрисой некому: город, похоже, вымер из-за какой-то катастрофы или апокалипсиса. Неслучайно же героиня Кристен внезапно встречает одинокую зебру на шоссе, явно сбежавшую из зоопарка.

Впрочем, мрачное впечатление ролик не производит — все залито светом и словно вибрирует от разлитого повсюду духа рок-н-ролла.

Напомним, что представленный трек Ride 'Em On Down вошел в новый альбом "роллингов", Blue & Lonesome, релиз которого состоялся 2 декабря.


Источник: http://kinoafisha.ua/
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