Кристен Стюарт снялась в клипе группы The Rolling Stones

Сами музыканты в кадре не появляются — вместо них мы видим только 26-летнюю Кристен Стюарт, которая и стала главной героиней ролика.





Одетая в рваный кроп-топ и джинсы, девушка гонят на ретро-машине по безлюдному городу, подпевает песне, звучащей из радиоприемника, и эротично танцует на автозаправке, пока ее никто не видит. В принципе наблюдать за актрисой некому: город, похоже, вымер из-за какой-то катастрофы или апокалипсиса. Неслучайно же героиня Кристен внезапно встречает одинокую зебру на шоссе, явно сбежавшую из зоопарка.





Впрочем, мрачное впечатление ролик не производит — все залито светом и словно вибрирует от разлитого повсюду духа рок-н-ролла.





Напомним, что представленный трек Ride 'Em On Down вошел в новый альбом "роллингов", Blue & Lonesome, релиз которого состоялся 2 декабря.



