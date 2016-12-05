68-летний Стив Тайлер помолвился с юной ассистенткой

Издание The Hollywood Life сообщило о помолвке солиста рок-группы Aerosmith 68-летнего Стива Тайлера и его 28-летней ассистентки Эйми Энн Престон.

Cлухи появились после того, как пара вместе посетила мероприятие Hospitality Committee For United Nations Delegations Ambassadors' Ball в Нью-Йорке.

Поводом для этого стало кольцо с жемчугом и россыпью алмазов, красующееся на безымянном пальце Эйми.





Известно, что слухи о романе Тайлера с ассистенткой появились еще в 2014 году. Однако вместе пара стала появляться на публике лишь в этом году.

В настоящее время Тайлер и Престон не комментируют информацию о грядущей свадьбе.





Стив Тайлер - американский рок-музыкант, вокалист и лидер группы Aerosmith. В рейтинге Величайших Вокалистов по версии журнала Rolling Stone он занимает 99-ю позицию.





Ранее сообщалось, что, по информации СМИ, группа Aerosmith распадется после прощального тура.



