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Музыка
Новости музыки
5 декабря 16, 18:47
68-летний Стив Тайлер помолвился с юной ассистенткой
Стив Тайлер
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Пара в настоящее время слухи о грядущей свадьбе не комментирует.
Пара в настоящее время слухи о грядущей свадьбе не комментирует.

Издание The Hollywood Life сообщило о помолвке солиста рок-группы Aerosmith 68-летнего Стива Тайлера и его 28-летней ассистентки Эйми Энн Престон.

Cлухи появились после того, как пара вместе посетила мероприятие Hospitality Committee For United Nations Delegations Ambassadors' Ball в Нью-Йорке.
Поводом для этого стало кольцо с жемчугом и россыпью алмазов, красующееся на безымянном пальце Эйми.

Известно, что слухи о романе Тайлера с ассистенткой появились еще в 2014 году. Однако вместе пара стала появляться на публике лишь в этом году.
В настоящее время Тайлер и Престон не комментируют информацию о грядущей свадьбе.

Стив Тайлер - американский рок-музыкант, вокалист и лидер группы Aerosmith. В рейтинге Величайших Вокалистов по версии журнала Rolling Stone он занимает 99-ю позицию.

Ранее сообщалось, что, по информации СМИ, группа Aerosmith распадется после прощального тура.
Korrespondent
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