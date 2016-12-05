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Музыка
Новости музыки
5 декабря 16, 12:27
Украинский дирижер Карабиц возглавил немецкий театр
Кирилл Карабиц
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Дирижер занял должность генерального музыкального директора Немецкого национального театра и главного дирижера Государственной капеллы в Веймаре.
Украинский дирижер Кирилл Карабиц дебютировал в статусе генерального музыкального директора Немецкого национального театра и главного дирижера Государственной капеллы в Веймаре. Дирижер рассказал о том, как он возглавил легендарный театр и об особенностях работы с немецкими музыкантами.

По словам Карабица, его работа в Веймаре началась "по воле случая", поскольку его пригласили заменить дирижера на одном концерте, но музыканты оркестра откликнулись на первую же репетицию, а ему удалось установить с ними контакт.

"Когда я приехал в Веймар, от музыкантов теплота такая шла. Еще и Прокофьев был в программе, Пятая симфония, для Германии это необычно. А они так среагировали живо, тепло, были готовы меняться, сделать что-то по-другому. Я даже удивился. Они показали желание найти общий язык. Готовность идти навстречу. Без всего этого "Вот эти дирижеры, теперь еще и новый пришел".

Через день после того концерта меня спросили, интересно ли мне им дирижировать. У них как раз заканчивался контракт предыдущего дирижера. Я подумал и понял, что Веймар очень музыкальный город, он просто не может оставить равнодушным", отметил дирижер.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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