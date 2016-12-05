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5 декабря 16, 12:19
Monatik представил новый клип на песню "Вечность"
Monatik
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Monatik представил невероятно крутой клип на песню "Вечность".
Режисер клипа по традиции стала Таня Муиньо, которая создала жизненную историю наполненной смыслом. 

"С одной стороны, столь банальная история, но совсем небанально возвышенная. Она о том, как человек из пустоты, уверенно выбирает свой путь, чтобы найти свое продолжение, свою вечность. Он встречает временных и разных людей. Видео насыщено символизмом, которые, возможно , не с первого раза заметны ... Но каждый кадр несет свою идею ", - комментирует артист. 

Наслаждайтесь новым творением певца!


Источник: http://telegraf.com.ua/
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