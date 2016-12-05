Monatik представил новый клип на песню "Вечность"





"С одной стороны, столь банальная история, но совсем небанально возвышенная. Она о том, как человек из пустоты, уверенно выбирает свой путь, чтобы найти свое продолжение, свою вечность. Он встречает временных и разных людей. Видео насыщено символизмом, которые, возможно , не с первого раза заметны ... Но каждый кадр несет свою идею ", - комментирует артист.





Наслаждайтесь новым творением певца!



