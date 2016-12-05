Вера Брежнева получила две музыкальные премии в Америке

На этой неделе, в Нью Йорке состоялась музыкальная премия Big Apple Music Awards, которая ежегодно проводится с 2009 года. На Премии было представлено более 35 артистов из 20 стран мира, а вручено - 15 наград.





Украинская исполниельница и актриса Вера Брежнева получила сразу две награды музыкальной премии.





Как приятно, когда и за рубежом оценивают твое творчество, твою деятельность... Сразу две награды в один вечер

подписала Брежнева снимок в микроблоге, на котором она держит в руках свои трофеи













Стоит отметить, что певица Вера Брежнева второй год подряд становится самой сексуальной женщиной 2016 году по версии мужского глянца "Maxim". В этот раз она получила звание благодаря результатам голосования, которое проходило в онлайн-режиме.



