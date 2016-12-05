"Евровидение 2017" предложили перенести из Киева в Москву

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение 2017" рассматривают возможность перенести конкурс из Киева в Москву. Об этом сообщает немецкая газета Bild ссылаясь на собственный источник.





Согласно информации издания, конкурс могут перенести из-за финансовых проблем, с которыми столкнулась Украина при подготовке. По оценкам Bild, расходы на организацию конкурса составляют от 17 до 25 млн евро, из которых, как правило, 10-14 млн евро платит Европейский вещательный союз, остальные деньги вкладывает принимающая страна. К слову, мэр Киева Виталий Кличко выделил на проведение конкурса 9 миллионов евро, однако этой суммы недостаточно. Тем не менее украинские власти настаивают на том, что источники финансирования уже найдены и будут в скором времени представлены руководству Европейского вещательного союза.





Стоит отметить, что окончательное решение о месте проведения конкурса Европейский вещательный союз должен принять 8 декабря на генеральной ассамблее.



