Голос.Діти 3 сезон: кто стал победителем? (ФОТО, ВИДЕО)

Финал Голоса. Діти 3 прошел 4 ноября на канале 1+1.





В прямом эфире Украина выбрала лучшего вокалиста-ребенка страны.





Им стала Элина Иващенко (команда Тины Кароль).









Победитель Голос. Діти 3 – Элина Иващенко из команды Тины Кароль пресс-служба 1+1





За победу в 2016 году сразились Влад Феничко и Андрей Бойко из команды MONATIK, Саша Подолян из команды Тины Кароль, а также Таня Олексиенко и Иванна Решко из команды Потапа.





Напомним, что финалист детского вокального проекта Голос.Діти 3 Влад Феничко из команды MONATIK совершил романтический поступок: юный вокалист подарил трогательный подарок своей возлюбленной.





Голос.Діти 3 сезон: фото финалистов





Иванна Решко из команды Потапа









Саша Подолян из команды Тины Кароль









Таня Алексеенко из команды Потапа









Влад Феничко из команды MONATIK









Андрей Бойко из команды MONATIK





Голос. Діти 3: смотри, как пела в шоу Элина Иващенко:







