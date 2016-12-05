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5 декабря 16, 09:28
Голос.Діти 3 сезон: кто стал победителем? (ФОТО, ВИДЕО)
Финал Голоса. Діти 3 прошел 4 ноября на канале 1+1.
В прямом эфире Украина выбрала лучшего вокалиста-ребенка страны.
Им стала Элина Иващенко (команда Тины Кароль).
Победитель Голос. Діти 3 – Элина Иващенко из команды Тины Кароль пресс-служба 1+1
За победу в 2016 году сразились Влад Феничко и Андрей Бойко из команды MONATIK, Саша Подолян из команды Тины Кароль, а также Таня Олексиенко и Иванна Решко из команды Потапа.
Напомним, что финалист детского вокального проекта Голос.Діти 3 Влад Феничко из команды MONATIK совершил романтический поступок: юный вокалист подарил трогательный подарок своей возлюбленной.
Голос.Діти 3 сезон: фото финалистов
Иванна Решко из команды Потапа
Саша Подолян из команды Тины Кароль
Таня Алексеенко из команды Потапа
Влад Феничко из команды MONATIK
Андрей Бойко из команды MONATIK
Голос. Діти 3: смотри, как пела в шоу Элина Иващенко:
Источник: ivona