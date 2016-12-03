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Музыка
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3 декабря 16, 18:54
Видео:Тина Кароль с финалистами "Голос.Діти" спели о детстве
Тина Кароль
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Именно дети вдохновили Кароль на написание нового хита.
Украинская певица Тина Кароль представила проникновенную песню "Дитинство не втрачай". 

Звезда и шесть финалистов проекта "Голос. Діти" спели композицию в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

Именно вокальный детский проект вдохновил Кароль на написание нового хита.

Также Тина рассказала поклонникам, чего ждать в шоу в ближайшем времени.


"Мы работаем почти круглосуточно. Для меня это очень большая ответственность, ведь я перфекционистка. Мы подготовили подарок для защитников нашей родины к 25-летию Вооруженных Сил Украины, который покажем в прямом эфире финала "Голос.Діти", - рассказала певица. 


Источник: neskuchno-news
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