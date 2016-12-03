Видео:Тина Кароль с финалистами "Голос.Діти" спели о детстве

Украинская певица Тина Кароль представила проникновенную песню "Дитинство не втрачай".





Звезда и шесть финалистов проекта "Голос. Діти" спели композицию в прямом эфире "Сніданку з 1+1".





Именно вокальный детский проект вдохновил Кароль на написание нового хита.





Также Тина рассказала поклонникам, чего ждать в шоу в ближайшем времени.









"Мы работаем почти круглосуточно. Для меня это очень большая ответственность, ведь я перфекционистка. Мы подготовили подарок для защитников нашей родины к 25-летию Вооруженных Сил Украины, который покажем в прямом эфире финала "Голос.Діти", - рассказала певица.



