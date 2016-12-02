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Музыка
Новости музыки
2 декабря 16, 12:46
The Rolling Stones представила первый с 2005 года альбом
The Rolling Stones
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Альбом состоит из 12 песен, которые представляют собой классику блюза.
Группа The Rolling Stones выпустила свой первый за 11 лет студийный альбом, который получил название "Blue & Lonesome". В альбом вошли 12 песен, которые представляют собой классику блюза, а его общая продолжительность составила 42 минуты.

В заявлении к релизу альбома группа отметила, что его выпуском The Rolling Stones "делают реверанс" своей ранней карьере, когда они были блюзовым коллективом и играли музыку Джимми Рида, Уилли Диксона, Эдди Тейлора, Литтла Уолтера и Хаулин Вулфа, чьи песни представлены на данном диске. Первый полностью блюзовый альбом The Rolling Stones был записан всего за три дня в декабре 2015 года в Лондоне.

В качестве приглашенного музыканта выступил Эрик Клэптон. Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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