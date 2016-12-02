Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.62
USD
25.95
RUB
0.40
EUR
28.72
USD
26.86
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
2 декабря 16, 12:44
Киевский концерт рок-группы Europe отменен
Europe
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рок-группа Europe отменила концерт в Киеве 5 декабря.
Известная шведская рок-группа Europe отменила свой концерт в Киеве, который должен был состояться 5 декабря в рамках тура в честь 30-летия альбома "The Final Countdown".

"Из-за договорных вопросов между группой и организатором концерт не может состояться и не будет какого-либо его переноса. Мы очень расстроены тем, что не можем выступить в первый раз в Украине. Мы все очень рассчитывали на это и, хотя мы работали с промоутером, чтобы сделать выступление возможным, к сожалению, сегодня было принято решение об отмене концерта. Мы приносим извинения всем нашим поклонникам в Украине и всем тем, кто ехали на концерт издалека", - говорится в сообщении на официальной странице коллектива в Facebook.

Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Киевский концерт Вилли Токарева отменили
Наташе Королевой запретили въезд в Украину на пять лет
Дни техно-музыки на фестивале “NextSound 2016”
В Киеве запретили концерт Кристины Орбакайте
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
The Rolling Stones представила первый с 2005 года альбом
noimageГруппа "Ленинград" может прекратить существование
noimageИрина Билык выпустила новый клип на песню "Волшебники"
noimageБейонсе представила новый клип с хоум-видео
noimageКейт Мосс снимется в клипе Элвиса Пресли
Лента новостей
Загрузка...