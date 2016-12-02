Киевский концерт рок-группы Europe отменен

Известная шведская рок-группа Europe отменила свой концерт в Киеве, который должен был состояться 5 декабря в рамках тура в честь 30-летия альбома "The Final Countdown".





"Из-за договорных вопросов между группой и организатором концерт не может состояться и не будет какого-либо его переноса. Мы очень расстроены тем, что не можем выступить в первый раз в Украине. Мы все очень рассчитывали на это и, хотя мы работали с промоутером, чтобы сделать выступление возможным, к сожалению, сегодня было принято решение об отмене концерта. Мы приносим извинения всем нашим поклонникам в Украине и всем тем, кто ехали на концерт издалека", - говорится в сообщении на официальной странице коллектива в Facebook.



