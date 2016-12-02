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Музыка
Новости музыки
2 декабря 16, 12:42
Группа "Ленинград" может прекратить существование
Сергей Шнуров
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Фронтмен известнейшей рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил,что в ближайшее время коллектив проведет свой последний концерт.
Журналистам стало известно о распаде известнейшей рок-группы "Ленинград". Об этом сообщил сам лидер коллектива Сергей Шнуров. Как оказалось, причиной распада группы послужил тот факт, что Шнурову попросту надоело выступать на сцене и исполнять песни. Дело в том, что только на протяжении 2016 года "Ленинград" дал более 100 концертов на разных площадках в России, а последнее выступление Шнурова в качестве певца запланировано на 3 декабря. 

Кроме того Шнуров заявил, что желает развивать еще одно свое пристрастие - живопись и вскоре должна состояться выставка художественных работ музыканта.  Стоит также отметить, что многие поклонники "Ленинграда" ожидали новых концертов группы в 2017 году, однако Шнуров окончательно решил покончить с музыкой. 

Напомним, группа "Ленинград" была основана Сергеем Шнуровым в 1997 году. Музыкальный стиль группы очень близок к таким направлениям альтернативного рока, как рок-музыка в классическом ее понимании, а также панк-рок и ска-панк. Любопытно, что в 2008 году "Ленинград" уже объявлял о своем распаде, однако в 2010 году дал два концерта в Москве и возобновил деятельность.

Самыми известными хитами группы являются: "WWW", "Геленджик", "Москва, по ком звонят твои колокола", "Выборы", "Экспонат", "В Питере - пить" и др. Также Сергей Шнуров являлся основателем группы "Рубль", однако огромной популярности она не снискала. 

Источник: http://telegraf.com.ua/
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