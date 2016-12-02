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Музыка
Новости музыки
2 декабря 16, 12:34
Ирина Билык выпустила новый клип на песню "Волшебники"
Ирина Билык
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В песне рассказывается об отношениях с мужем Асланом Ахмадовым.
Вышел новый клип украинской певицы Ирины Билык на песню "Волшебники". В нем снялся Виталий Загоруйко, танцор, хореограф, финалист шоу "Танцуют все!". 

Режиссером стал Юрий Движона, 23-летний украинский клипмейкер, который сейчас живет и работает в США, а прилетел ради съемок ролика. Певица довольна работой режиссера, ей очень понравились его идеи относительно клипа.

Билык сообщила, что песня "Волшебники" рассказывает об отношениях с мужем Асланом Ахмадовым. Они живут в разных странах, но стараются почаще видеться. В песне передана вся палитра чувств, которую испытывают влюбленные. Композиция была специально написана для Билык.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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