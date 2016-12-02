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Музыка
Новости музыки
2 декабря 16, 12:24
Кейт Мосс снимется в клипе Элвиса Пресли
Элвис Пресли
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Король рок-г-ролла Элвис Пресли уже давно не топчет эту бренную землю, а поёт серенады ангелам своим прекрасным голосом, а тем временем на этом свете его музыкальное наследие продолжает жить своей жизнью.
Даже после своей смерти Элвис умудряется зарабатывать миллионы, и даже снимает клипы. 

В одном из новых вскоре появится британская супермодель Кейт Мосс. 42-летняя модель появится в промо-ролике для нового альбома Пресли «Тhe Wonder of You», в аранжировке которого прозвучит Королевский оркестр филармонии. Запись проводится в лондонской студии London’s Abbey Road Studios, а релиз видео назначен на завтра, 2 декабря. 

«Кейт прибыла в студию в компании хореографа, стилиста и персонального парикмахера, так что это будет что-то» — рассказал инсайдер. 

Сама Кейт в восторге от такой возможности и говорит, что участие в этом проекте – сбывшаяся мечта. 

«Представлять Элвиса в официальном видео – об этом только лишь можно мечтать» — сказал инсайдер, ссылаясь на слова Мосс. 

К слову, для Кейт это далеко не первые съёмки в видеоклипах. Так, она снималась в клипе на песню «Something About the Way You Look Tonight» Элтона Джона, «Sex with Strangers» Марианны Фейтфулл, « Fade Away and Don’t Go Away» Оазиса и многих других проектах.

Источник: http://www.starslife.ru/
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