Кейт Мосс снимется в клипе Элвиса Пресли

Даже после своей смерти Элвис умудряется зарабатывать миллионы, и даже снимает клипы.





В одном из новых вскоре появится британская супермодель Кейт Мосс. 42-летняя модель появится в промо-ролике для нового альбома Пресли «Тhe Wonder of You», в аранжировке которого прозвучит Королевский оркестр филармонии. Запись проводится в лондонской студии London’s Abbey Road Studios, а релиз видео назначен на завтра, 2 декабря.





«Кейт прибыла в студию в компании хореографа, стилиста и персонального парикмахера, так что это будет что-то» — рассказал инсайдер.





Сама Кейт в восторге от такой возможности и говорит, что участие в этом проекте – сбывшаяся мечта.





«Представлять Элвиса в официальном видео – об этом только лишь можно мечтать» — сказал инсайдер, ссылаясь на слова Мосс.





К слову, для Кейт это далеко не первые съёмки в видеоклипах. Так, она снималась в клипе на песню «Something About the Way You Look Tonight» Элтона Джона, «Sex with Strangers» Марианны Фейтфулл, « Fade Away and Don’t Go Away» Оазиса и многих других проектах.