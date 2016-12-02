Известны даты проведения Евровидения-2017

Полуфиналы международного песенного конкурса Евровидение-2017 пройдут 9 и 11 мая, а финал – 13 мая, сообщает UA:Первый.

Кроме того, определена команда исполнительных продюсеров конкурса. Ими стали руководители НТКУ Александр Харебин и Виктория Романова, а также шоу-продюсер Стюарт Барлоу, который уже пять лет занимается песенным конкурсом.

Главным продюсером Национального отбора Евровидения-2017 станет Константин Меладзе. Прямые эфиры этого этапа начнутся 4 февраля, а определят победителя во время финальной части нацотбора 25 февраля. Ведущим станет известный комик и шоумен Сергей Притула.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что комитет Евровидения-2017 назвал пять главных локаций, которые будут использованы для проведения в Киеве песенного конкурса.