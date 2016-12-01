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Музыка
Новости музыки
1 декабря 16, 14:14
Французский композитор судится с Филиппом Киркоровым
Дидье Маруани
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Известный французский композитор и музыкант Дидье Маруани подал в суд на популярного певца, народного артиста Украины и России Филиппа Киркорова за нарушение авторских прав.
Журналистам стало известно о судебном иске известного французского музыканта и композитора Дидье Маруани на популярного певца Филиппа Киркорова. 

Композитор обвинил Киркорова в нарушении авторских прав, а именно в неправомерном использовании его музыкальных произведений. Также Маруани требует компенсацию в сумме € 10 млн за плагиат. Слушание по данному делу состоится в одном из судов США. 

В свою очередь, представитель певца заявил, что Киркоров достиг договоренности с Маруани и согласен заплатить ему € 1 млн компенсации. В то же время, адвокаты певца утверждают, что никакой договоренности не было. Более того, сообщается, что Филипп Киркоров написал заявление в полицию в связи с вымогательством. Маруани даже был задержан правоохранительными органами, но вскоре был выпущен на свободу и отправлен домой, а заявление Киркорова останется без внимания и никакое уголовное дело возбуждаться не будет. 

Источник: http://telegraf.com.ua/
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