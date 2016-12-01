Елена Белкина: обладательница уникального меццо-сопрано

Елена Белкина – украинская оперная певица с мировым именем, выступающая на самых масштабных сценах мира. Девушка окончила три курса Киевского высшего Музыкального училища им. Глиера. После этого была принята в Национальную Музыкальную Академию Украины им. Чайковского. На третьем курсе победила на Международном конкурсе вокалистов им. Гмыри и получила приглашение стать солисткой Лейпцигской оперы, где дебютировала в 2009 году в партии Зайды ("Турок в Италии" Дж. Россини).





После этого Елена окончила консерваторию в Лейпциге, затем проработала там три года в местном театре и переехала в Вену. Долгое время была постоянной солисткой Венской государственной оперы, но в одном лишь театре ей стало тесно, и Елена занялась активной гастрольной деятельностью. А несколько месяцев назад у певицы состоялся дебют в киевской Национальной опере с постановкой "Золушка".





Мне хотелось пообщаться с Еленой Белкиной лично. Мы договорились встретиться в редакции, до начала рабочего дня, когда на дорогах еще не было пробок, а город пах свежемолотым кофе. Я увидела немного строгую и в то же время харизматичную девушку. Наш разговор касался многих тем, но я решила акцентировать внимание на ее творчестве, европейских взглядах на оперу и… счастье.





О переезде





Я не искала возможностей выезда за границу, но на переезд в Лейпциг согласилась не раздумывая. В 2008 году я победила на Международном конкурсе вокалистов им. Гмыри. Там познакомилась со своим будущим агентом и педагогом по вокалу. Именно от них я получила свою первую премию и предложение о сотрудничестве.













О преодолении языкового барьера





В Европе все контракты подписываются заблаговременно, поэтому, узнав, что уеду в Германию, сразу же записалась в столичный Goethe-Institut на интенсивный курс изучения немецкого.





Поначалу в другой стране мне было трудно. В Лейпциге русскоговорящая среда отсутствовала вообще. Конечно, мне пришлось подстраиваться, и период адаптации продолжался около полугода. После этого я начала чувствовать себя более уверенно, и могу сказать, что сейчас уже мыслю по-немецки. Самое главное – общение. Немцы, особенно восточная часть – очень душевные люди. Мы привыкли, что они жесткие, но это совершенно не так. Да, они дисциплинированные, точные, но при этом дружелюбны к иностранцам.





О том, чему Украине стоит поучиться у Европы





Могу сказать точно: Украина на правильном пути европейского развития. Я долгое время не жила здесь, поэтому вижу разницу между тем, что было несколько лет назад и тем, что есть сейчас.





В плане искусства у Европы и Украины немного разные взгляды. Украинцы более консервативны. Наш зритель больше нацелен на музыку, а не на картинку. На Западе же, наоборот, люди хотят более неординарных постановок. Думаю, что Украине стоит более лояльно относиться к новшествам. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.





О важности поддержки культурных связей с Европой





Главное, что положено начало, потому что даже еще несколько лет назад все было совсем по-другому. То, что в Украину начали приглашать зарубежных певцов – уже о многом говорит. Главный режиссер киевской Национальной оперы – Анатолий Анатольевич Соловьяненко – воплотил в жизнь идею моих гастролей в Киев с "Золушкой". Этот человек создает гениальные проекты, просто нужно и дальше развивать это направление – приглашать еще больше зарубежных артистов, привлекая их достойными гонорарами.













О репетициях





В Германии для артистов оперы принята система обычного рабочего дня, то есть – 8-часовая репетиция. Но когда я училась в Киеве, мне говорили, что более 2-3-х часов в день петь нельзя. Я вижу, что здесь солисты к этому так и относятся. Но я привыкла вкалывать (улыбается). В Европе репетиция новой постановки занимает порядка шести недель.





Артист оперы – это профессия, требующая постоянного самосовершенствования. На выходных многие могут позволить себе отдохнуть и расслабиться. Оперные певцы же трижды подумают перед тем, как пойти на тот же пикник. Потому что на голос влияют многие факторы.





О сложностях в работе





В первую очередь, нужно следить за своим здоровьем. Никаких сквозняков и кондиционеров, правильное питание. Также нужно много пить воды, не забывать о легких физических нагрузка, не перекачивая при этом пресс, потому что для оперных артистов важно дыхание. Я выступала как на маленьких, так и на больших сценах. Для меня самое главное – акустика. Если она настроена на голосовые обертоны, тогда проблем нет. Киевский театр, кстати, в этом плане ничуть не уступает европейским.





О персонажах





Мне очень нравится Золушка, потому что эта история близка с моей личной. Еще Кармен нравится – это сильная свободолюбивая женщина.





Поскольку у меня меццо-сопрано – низкий женский голос, то иногда я вынуждена исполнять партии травести – так называемые мужские роли. Несколько столетий тому назад женщины в операх практически не пели. Было искусство кастратов (исполнители вокальных партий, в раннем возрасте подвергнутые кастрации и в силу этого обладавшие высоким женоподобным голосом, которые стали известны в IX веке (хор собора Св. Софии в Константинополе) – tochka.net). Мне не сильно близки мужские роли, в них я не чувствую себя гармонично.





О музыкальных предпочтениях





Очень люблю слушать немецкую музыку – Рихарда Вагнера, Густава Малера. Мне нравится слушать ту музыку, которую не исполняю. В противном случае, у меня сразу же включается профессиональный взгляд – тонкости исполнения той или иной партии, а хочется просто наслаждаться фразами. Помимо оперы я слушаю и другие направления. К тому же, еще со времен учебы в училище Глиера, у меня осталось много друзей-музыкантов, концерты которых по возможности стараюсь посещать.













О счастье





В целом я чувствую себя счастливым человеком. Но почему – сказать конкретно не могу. Это и чашка кофе по утрам, и любимое жилье – мне приятно просыпаться, начиная день с каких-то новых планов и реализовывать уже задуманное. Мне нравится жить, и музыка очень влияет на счастье. В такие магические моменты, особенно стоя на сцене, ты получаешь удовольствие. Мне кажется, если артист получает удовольствие от своей работы, то зритель это чувствует сразу.





О планах и мечтах





Если говорить о планах, то в следующем году я буду играть главную роль в постановке "Кармен" в Брегенце (Австрия – tochka.net). Там сцена сооружена на озере. Это невероятное зрелище, и я очень жду этого проекта.





Несмотря на то, что я уже пою на мировых сценах, все же стремлюсь еще к большему. Мне хочется все и сразу, хоть и понимаю, что в свои 29 многого достигла. Но это профессиональные планы, и без них никак. Я мечтаю выступить в "Метрополитен-опере" (Нью-Йорк), а еще в Сиднейском оперном театре. Он по архитектуре напоминает космический корабль, и расположен на воде – в гавани на Беннелонг Пойнт.



