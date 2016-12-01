Интервью с певцом Артемом Пивоваровым

Артем Пивоваров – молодой и перспективный украинский певец, автор песен, саунд-продюсер. В феврале следующего года стартуют Национальные отборы на Евровидение, и мне хотелось узнать мнение Артема по поводу этого конкурса. Также наш разговор коснулся европейских музыкальных тенденций.





Артем, планируете ли принять участие в Евровидении 2017?





Об участии в Евровидении я пока еще не задумывался, сейчас хочется все время посвятить созданию своей музыки. Чтобы сделать песню для Евровидения, нужно понимать, что ты готовишь трек, грубо говоря, всемирного масштаба.





Пока что я больше сосредоточен на аудитории Украины и соседних стран и записываю песни на русском и украинском языках. Так что сейчас я полностью занят работой над новым альбомом, который презентую уже весной, и пока не очень задумываюсь о различных конкурсах.





Как в целом относитесь к подобного рода конкурсам?





Отношусь положительно и считаю, что у каждой страны всегда должен быть яркий исполнитель европейского уровня и с каждым годом должны рождаться все новые и новые имена. В нашей стране есть множество талантливых исполнителей, которые работают в самых разных стилях.





У нас очень много артистов, которые известны не только в Европе, но и во всем мире, хотя и недостаточно популярны. Мы имеем все предпосылки для того, чтобы занять свою нишу в Европе, и мне кажется, что со временем мы сможем даже не уступать западной эстраде по наполнению музыкального контента. Поэтому я уверен, что с помощью подобных конкурсов Украина сможет выйти на новый этап.













Следили за прошлогодним Евровидением? Если да, то за кого болели?





В прошлом году я внимательно следил за отборочным туром в Украине. Это Евровидение для меня было, наверное, самым большим открытием, потому что оно действительно стало событием, которое собрало большое количество разноплановых поп-исполнителей. Был невероятно сложный отбор, поскольку у всех участников очень высокий уровень. Я не мог голосовать за определенного артиста, ведь каждый из тех, кто был в финале, мне по-особому импонирует.





70% артистов, которые выступали – мои товарищи, друзья по цеху. Мне очень нравятся The Hardkiss, и я люблю музыку Джамалы. Группа Brunets Shoot Blondes – мои близкие друзья, с Андреем (SunSay – tochka.net) мы общаемся, у нас с ним есть фичеринги "Выдыхай" и "Подними себя", Pur Pur – это ребята из Харькова, то есть на сцене были все свои. И именно в прошлом году я понял, что действительно очень горжусь своей страной, потому что я впервые в жизни болел за всех исполнителей, и каждый из них смог бы достойно представлять Украину в Стокгольме. Я не очень слежу за Евровидением в целом, но если можно так сказать, то я болел просто за крутую украинскую музыку!





С кем из европейских музыкантов хотели бы посотрудничать?





Их не так много, но я бы хотел записать треки с Марком (Marc Cohn – tochka.net), еще мне нравится Banks, было бы очень интересно с ней поработать.













Какие сейчас наблюдаете тенденции в современной европейской поп-музыке?





На самом деле, с каждым месяцем появляется все больше и больше каких-то музыкальных ответвлений, и сейчас уже столько стилистик, что за всеми из них сложно уследить. Но я могу с уверенностью сказать, что в Европе сейчас (у нас еще пока нет) очень популярен tropical house в разных его проявлениях. Сейчас там появился tropical-тренд – очень много атмосферных танцевальных треков – как у Kujo, который делает очень интересную музыку, или The Chainsmokers.





Я этой темой тоже достаточно давно занимаюсь – у меня вышло два трека в данном стиле, один из которых уже есть в ротации на европейском канале Vilanoise TV – "На глубине" (первый и пока единственный украинский контент на этом канале на ряду с клипами таких исполнителей, как Лана Дель Рей), так что я могу с гордостью говорить, что Украина тоже делает европейскую музыку, и мы как раз одни из немногих, кто зарождает те самые тенденции, о которых вы говорите. Необычное звучание можно найти не только у западных исполнителей, просто нужно слушать больше украинской музыки. Как по мне, у нас гораздо больше крутых песен, чем за рубежом!



