Евровидение 2017: Detach хочет участвовать в конкурсе

Группа Detach, в которой один из участников — брат Даши Астафьевой, сообщила о своём желании выступить на конкурсе Евровидение 2017. Ребята понимают, что для участия им необходимо пройти Национальный отбор, в котором одним из членов жюри будет Константин Меладзе.





Участники группы Detach даже не ожидали, что Константин Меладзе одобрит их музыкальное стремление. Но оказалось, что Меладзе ждёт их и совсем не против, а даже за то, чтобы ребята приняли участие в отборе.





Я думаю, что они будут участвовать. Я очень на это надеюсь

сказал Константин Меладзе во время прямого эфира шоу "Х-Фактор".





Что ждёт ребят на Национальном отборе, пока не известно.



