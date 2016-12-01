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Музыка
Новости музыки
1 декабря 16, 13:30
Евровидение 2017: Detach хочет участвовать в конкурсе
Detach
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Брат Даши Астафьевой с группой планирует участие в конкурсе.
Группа Detach, в которой один из участников — брат Даши Астафьевой, сообщила о своём желании выступить на конкурсе Евровидение 2017. Ребята понимают, что для участия им необходимо пройти Национальный отбор, в котором одним из членов жюри будет Константин Меладзе.

Участники группы Detach даже не ожидали, что Константин Меладзе одобрит их музыкальное стремление. Но оказалось, что Меладзе ждёт их и совсем не против, а даже за то, чтобы ребята приняли участие в отборе.

Я думаю, что они будут участвовать. Я очень на это надеюсь
сказал Константин Меладзе во время прямого эфира шоу "Х-Фактор".

Что ждёт ребят на Национальном отборе, пока не известно.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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