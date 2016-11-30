Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.18
USD
25.54
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
30 ноября 16, 16:01
Иван Дорн раскрыл правду о смене имиджа
Иван Дорн
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известный украинский музыкант поведал своим поклонникам, для чего обезобразил себя.

В частности, многие фанаты недовольны тем, что певец отпустил бороду, которая, по их мнению, его не красит.

"Мой дедлайн – это моя борода. Она мотивирует меня дописать альбом быстрее, потому что я отращиваю ее до тех пор, пока мы не закончим англоязычную пластинку – после этого я ее тут же сбриваю. А так мучаюсь, хожу с ней, чешусь. Борода – это показатель того времени, которое уходит на работу над альбомами", – отметил Иван.

К слову, сейчас Дорн находится в Америке, где активно занимается записью альбома. Он добавил, что если не ставить сроков, то все может затянуться, и тут-то на помощь и приходит его борода.

Как сообщал "УРА-Информ", в соцсети Дорна уже окрестили "пиратом", "снежным человеком" и т.д.
URA-Inform
Ещё по теме:
Phoenix приступили к записи нового альбома
Red Hot Chili Peppers готовятся к записи альбома
Klaxons вернулись с новой песней (АУДИО)
Blink-182 записывают новый альбом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Экс-солистка ВИА "Гры" представила клип на новую песню
noimageСамые лучшие музыкальные альбомы 2016 года
noimageМесто проведения Евровидения 2017 переносить не будут
noimageПотап на концерте в Краматорске выступал без Насти
noimageДидье Маруани в суде США потребует от Киркорова $10 млн
Лента новостей
Загрузка...