Иван Дорн раскрыл правду о смене имиджа

В частности, многие фанаты недовольны тем, что певец отпустил бороду, которая, по их мнению, его не красит.

"Мой дедлайн – это моя борода. Она мотивирует меня дописать альбом быстрее, потому что я отращиваю ее до тех пор, пока мы не закончим англоязычную пластинку – после этого я ее тут же сбриваю. А так мучаюсь, хожу с ней, чешусь. Борода – это показатель того времени, которое уходит на работу над альбомами", – отметил Иван.

К слову, сейчас Дорн находится в Америке, где активно занимается записью альбома. Он добавил, что если не ставить сроков, то все может затянуться, и тут-то на помощь и приходит его борода.

Как сообщал "УРА-Информ", в соцсети Дорна уже окрестили "пиратом", "снежным человеком" и т.д.