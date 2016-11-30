Экс-солистка ВИА "Гры" представила клип на новую песню

Украинская певица LAYAH, более известная как экс-солистка группы ВИА "Гра" Ева Бушмина представила новый клип на песню "Преданы".





Автор слов к песне Рожден Ануси отметил, что благодаря" этой песне стали видны очертания нового стиля певицы. В новом треке четко отображены мотивы стиля r'n'b начала 2000-х годов.





Сама же певица отметила, что в песне имеется некоторый социальный подтекст, который касается каждого из нас, об отношении людей друг к другу, о человеческих ошибках и о том, как люди учатся на своих ошибках.



