Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
30 ноября 16, 13:28
Экс-солистка ВИА "Гры" представила клип на новую песню
Ева Бушмина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская певица LAYAH, более известна под псевдонимом Ева Бушмина представила новый клип на песню "Преданы"
Украинская певица LAYAH, более известная как экс-солистка группы ВИА "Гра"  Ева Бушмина представила новый клип на песню "Преданы". 

 Автор слов к песне Рожден Ануси отметил, что благодаря" этой песне стали видны очертания нового стиля певицы. В новом треке четко отображены мотивы стиля r'n'b начала 2000-х годов.

Сама же певица отметила, что в песне имеется некоторый социальный подтекст, который касается каждого из нас, об отношении людей друг к другу, о человеческих ошибках и о том, как люди учатся на своих ошибках.  


Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Альбина Джанабаева выпустила видеоклип (ВИДЕО)
Клип южнокорейского рэпера PSY "взорвал" Сеть (ВИДЕО)
Ник Кейв выпустил клип на песню "Magneto" (ВИДЕО)
Кристина Агилера посвятила песню своим фанам (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самые лучшие музыкальные альбомы 2016 года
noimageМесто проведения Евровидения 2017 переносить не будут
noimageПотап на концерте в Краматорске выступал без Насти
noimageДидье Маруани в суде США потребует от Киркорова $10 млн
noimageУкраинские казацкие песни внесены в список ЮНЕСКО
Лента новостей
Загрузка...