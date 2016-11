Самые лучшие музыкальные альбомы 2016 года

На британском сайте NME был опубликован ТОП, в который вошли 50 самых лучших альбомов за 2016 год.





Самой успешной пластинкой, по версии издания, стала I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It английской инди-рок-группы The 1975.





Вторую строчку рейтинга занял хип-хоп-альбом The Life Of Pablo, автором которого является Канье Уэста. На третьем месте - альбом Chaleur Humaine Read исполнительницы Элоизы Летисье, более известной под псевдонимом Christine And The Queens.





Первая десятка лучших альбомов выглядит так:





The 1975 - I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It





Kanye West - The Life Of Pablo





Christine And The Queens - Chaleur Humaine





Skepta - Konnichiwa





Kaytranada - 99.9%





David Bowie - Blackstar





Diiv - Is The Is Are





Iggy Pop - Post Pop Depression





Chance The Rapper - Coloring Book





Frank Ocean - Blonde