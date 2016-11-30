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Музыка
Новости музыки
30 ноября 16, 13:23
Место проведения Евровидения 2017 переносить не будут
Евровидение 2017
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Появилось официальное опровержение слухов относительно конкурса.
Недавно в СМИ появилась информация, что конкурс Евровидение 2017 может состояться не в Украине. Причиной послужили слухи о задержке организации конкурса. Первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин опроверг эту информацию.

Александр Харебин сообщил, что Евровидение 2017 пройдёт в Украине.

Было четко сказано: Украина справится и Евровидение пройдет в Украине, в городе Киеве! Даже не говорите такого, даже без каких-либо "но" и "если", даже не думайте делать предположений относительно других возможностей − Евровидение пройдет в Украине и пройдет на высоком уровне!
написал Харебин на своей странице в Facebook.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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