Место проведения Евровидения 2017 переносить не будут

Недавно в СМИ появилась информация, что конкурс Евровидение 2017 может состояться не в Украине. Причиной послужили слухи о задержке организации конкурса. Первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин опроверг эту информацию.





Александр Харебин сообщил, что Евровидение 2017 пройдёт в Украине.





Было четко сказано: Украина справится и Евровидение пройдет в Украине, в городе Киеве! Даже не говорите такого, даже без каких-либо "но" и "если", даже не думайте делать предположений относительно других возможностей − Евровидение пройдет в Украине и пройдет на высоком уровне!

написал Харебин на своей странице в Facebook.



