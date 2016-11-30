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Новости музыки
30 ноября 16, 13:16
Потап на концерте в Краматорске выступал без Насти
Потап и Настя
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Солистка группы "Потап и Настя" не смогла выйти на сцену из-за болезни.
На днях Потап и Настя завершили свой всеукраинский тур "Золотые Киты". Последний, так называемый "зеленый" концерт тура, был запланирован в Краматорске. Однако перед началом концерта к зрителям вышел Потап, рассказав, что Настя заболела и просто не в состоянии выступать. Вместе с публикой было решено, что концерт все-таки состоится, хоть и без солистки группы.

Вскоре на личной странице в Instagram Потап написал:

Позавчерашний концерт в Краматорске войдет в историю… это был 24 концерт тура Потап и Настя – Золотые киты, Настя страшно заболела ангиной и не могла не то что выйти-руку поднять, мне пришлось выйти перед концертом и поговорить со зрителем – я рассказал о ситуации и предложил или отменить и сдать билеты или помогать мне петь партии за Настю и все-таки выступить концерт.... Никто не ушел – мы пели 1,5 часа...спасибо зритель. А Настя даже на 30 секунд вышла на сцену! Я понял, благодаря этому концерту, какую огромную роль и объем работы выполняет Каменских. Выздоравливай Настя, без тебя ПиН фигня, как бы я там не старался

Также в сети многие поклонники дуета выразили поддержку и пожелания быстрейшего выздоровления для Насти.

Напомним, что тур "Золотые Киты" начался 14 сентября 2016. Накануне солистка группы сломала ногу после неудачного прыжка с парашютом, поэтому на первых концертах тура Настя Каменских выступала со специальным самокатом для сломанной ноги.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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