Дидье Маруани в суде США потребует от Киркорова $10 млн

Французский музыкант и композитор, лидер группы Space Дидье Маруани подаст на российского певца Филиппа Киркорова иск в суд США за неправомерное использование его музыки, передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

"Сейчас-то уж точно будем подавать в американский суд. По американским законам, Киркоров должен будет заплатить минимум $10 млн за плагиат", – сказал юрист.

Накануне Трунов и Маруани были задержаны в банке в Москве, куда, по словам адвоката, они приехали подписывать мировое соглашение с Филиппом Киркоровым, который якобы согласился выплатить 1 млн евро Маруани за неправомерное использование его музыки.

В ходе мирового соглашения предполагалось, что деньги будут положены Киркоровым в банк, после чего будут переведены на счёт Маруани.

Однако, как заявил адвокат Киркорова Александр Добровинский, никакого соглашения не было.

"Киркоров написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны Маруани. Мы участвовали в следственном эксперименте", – сказал он.

Игорь Трунов и Дидье Маруани были доставлены в ОВД Басманное.

Позже адвокат Трунова Людмила Айвар сообщила, что "полицейские отпустили Трунова и Маруани, принесли им извинения, и в пять утра они вернулись домой". Она также сказала, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению Киркорова о вымогательстве.

Как сообщал Корреспондент.net, группа Space судится с Киркоровым из-за плагиата. По мнению французских музыкантов, песня Киркорова "Жестокая любовь" является переработкой композиции Symphonic space dream, автором которой является Маруани. Факт частичного плагиата был установлен экспертизой.