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30 ноября 16, 10:25
Украинские казацкие песни внесены в список ЮНЕСКО
ЮНЕСКО внес казацкие песни Днепропетровской области в список объектов нематериального наследия, нуждающихся в срочной охране, сообщается на сайте организации.
Об этом сообщается на сайте организации.
«Казацкие песни Днепропетровской области поются в казацких общинах Днепропетровской области и повествуют о трагедиях войн и личных переживаниях воинов-казаков. Песни служат поддержанию духовных связей с прошлым, но могут носить также развлекательный характер», — сказано в сообщении.
Отмечается, что известны три группы певцов: Крыница, Богуславочка и Первоцвет, в них принимают участие и мужчины, и женщины.
Традиция поддерживается в семьях, но её выживание находится под угрозой в связи с возрастом исполнителей и отсутствием наставников для подготовки новых поколений.
Цель создания Списка элементов нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочной охране — позволить заинтересованным странам мобилизовать международное сотрудничество и заручиться необходимой поддержкой в целях обеспечения передачи культурных традиций, внесённых в Список при участии общин.
Источник: news.mail.ru