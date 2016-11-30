Украинские казацкие песни внесены в список ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внес казацкие песни Днепропетровской области в список объектов нематериального наследия, нуждающихся в срочной охране, сообщается на сайте организации.





Об этом сообщается на сайте организации.





«Казацкие песни Днепропетровской области поются в казацких общинах Днепропетровской области и повествуют о трагедиях войн и личных переживаниях воинов-казаков. Песни служат поддержанию духовных связей с прошлым, но могут носить также развлекательный характер», — сказано в сообщении.





Отмечается, что известны три группы певцов: Крыница, Богуславочка и Первоцвет, в них принимают участие и мужчины, и женщины.





Традиция поддерживается в семьях, но её выживание находится под угрозой в связи с возрастом исполнителей и отсутствием наставников для подготовки новых поколений.





Цель создания Списка элементов нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочной охране — позволить заинтересованным странам мобилизовать международное сотрудничество и заручиться необходимой поддержкой в целях обеспечения передачи культурных традиций, внесённых в Список при участии общин.



