Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.18
USD
25.58
RUB
0.39
EUR
28.67
USD
26.84
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
30 ноября 16, 10:25
Украинские казацкие песни внесены в список ЮНЕСКО
ЮНЕСКО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
ЮНЕСКО внес казацкие песни в список нематериального наследия
ЮНЕСКО внес казацкие песни Днепропетровской области в список объектов нематериального наследия, нуждающихся в срочной охране, сообщается на сайте организации.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Казацкие песни Днепропетровской области поются в казацких общинах Днепропетровской области и повествуют о трагедиях войн и личных переживаниях воинов-казаков. Песни служат поддержанию духовных связей с прошлым, но могут носить также развлекательный характер», — сказано в сообщении.

Отмечается, что известны три группы певцов: Крыница, Богуславочка и Первоцвет, в них принимают участие и мужчины, и женщины.

Традиция поддерживается в семьях, но её выживание находится под угрозой в связи с возрастом исполнителей и отсутствием наставников для подготовки новых поколений.

Цель создания Списка элементов нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочной охране — позволить заинтересованным странам мобилизовать международное сотрудничество и заручиться необходимой поддержкой в целях обеспечения передачи культурных традиций, внесённых в Список при участии общин.

Источник: news.mail.ru
Ещё по теме:
Алсу стала Артистом мира ЮНЕСКО
ЮНЕСКО удостоило украинца звания "Артист во имя мира"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дидье Маруани задержан в Москве
noimageРоссия подтвердила свое участие в киевском Евровидении-2017
noimage"Эрика" сменила псевдоним и выпустила новый клип (ВИДЕО)
noimageЛенинград — "Обезьяна и Орёл": группа представила новый клип
noimageM1 объявил номинантов премии M1 Music Awards 2016
Лента новостей
Загрузка...