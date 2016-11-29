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Музыка
Новости музыки
29 ноября 16, 18:47
Дидье Маруани задержан в Москве
Дидье Маруани,Space
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Задержание может быть связано с претензиями французского музыканта к Филиппу Киркорову.
Задержание может быть связано с претензиями французского музыканта к Филиппу Киркорову.

Известный французский музыкант и композитор,лидер группы Space Дидье Маруани и его адвокат Игорь Трунов задержаны полицией в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юриста Людмилу Айвар, которая представляет интересы Трунова.

"Они поехали подписывать мировое соглашение с Филиппом Киркоровым в банк, но там их ждала полиция", – сказала Айвар.

Она предположила, что все это могло быть подстроено.

"Я думаю, это было специально подстроено. Киркоров мог написать заявление о вымогательстве", – заявила Айвар.

По ее словам, Киркоров обещал выплатить компенсацию Маруани за неправильное использование его музыки: "У нас есть переписка с Киркоровым, где он обещает выплатить компенсацию".

"Трунов и Маруани поехали в Сбербанк на Покровке встречаться с Киркоровым для подписания, соглашения, но там их ждала полиция и адвокат Киркорова Александр Добровинский", – рассказала Айвар.

В свою очередь, Добровинский сообщил, что задержание Трунова и лидера Маруани связано с заявлением Киркорова о вымогательстве 1 млн евро.

"Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него Труновым и Маруани 1 млн евро за то, чтобы тот не распространял о них негативной информации", – сказал Добровинский.

По его словам, в настоящее время он находится на месте задержания Трунова и Маруани, которые в ближайшее время будут допрошены по данному факту.

Комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Как сообщал Корреспондент.net, группа Space судится с Киркоровым из-за плагиата. По мнению французских музыкантов, песня Киркорова "Жестокая любовь" является переработкой композиции Symphonic space dream, автором которой является Маруани. Факт частичного плагиата был установлен экспертизой.
Korrespondent
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