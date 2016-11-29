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Новости музыки
29 ноября 16, 16:43
Россия подтвердила свое участие в киевском Евровидении-2017
Евровидение-2017
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РФ сообщила о своем намерении в Европейский вещательный союз.
РФ сообщила о своем намерении в Европейский вещательный союз.

Россия подтвердила Европейскому вещательному союзу свои намерения принять участие в Евровидении-2017, которое пройдет в Киеве.

сообщил исполняющий обязанности гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин. 

"Россия подтвердила участие в Евровидении 2017 года. Кроме того, никаких отдельных вопросов к нам или по поводу обеспечения каких-либо мероприятий в рамках Евровидения не поступало", – сказал Харебин.

По словам чиновника, РФ не контактирует с украинской стороной по поводу конкурса, и о своем намерении участвовать в Евровидении сообщила в Европейский вещательный союз.

Как сообщал Корреспондент.net, участника Евровидения-2017 от Украины назовут 25 февраля. 
Korrespondent
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