Россия подтвердила свое участие в киевском Евровидении-2017

Россия подтвердила Европейскому вещательному союзу свои намерения принять участие в Евровидении-2017, которое пройдет в Киеве.

сообщил исполняющий обязанности гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин.





"Россия подтвердила участие в Евровидении 2017 года. Кроме того, никаких отдельных вопросов к нам или по поводу обеспечения каких-либо мероприятий в рамках Евровидения не поступало", – сказал Харебин.





По словам чиновника, РФ не контактирует с украинской стороной по поводу конкурса, и о своем намерении участвовать в Евровидении сообщила в Европейский вещательный союз.





Как сообщал Корреспондент.net, участника Евровидения-2017 от Украины назовут 25 февраля.



