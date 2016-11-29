"Эрика" сменила псевдоним и выпустила новый клип (ВИДЕО)

Украинская певица Анастасия Кочетова, которая изменила псевдоним Эрика на MamaRika, вскоре порадует фанатов музыкальной новинкой. Артистка готовит к выпуску клип на композицию "Ночь в баре".





В Сети уже появился первый тизер будущего видео. В съемках клипа принял участие бойфренд певицы, шоумен Сергей Середа. В 30-секундном ролике Середа вместе с другом делают вид, будто нюхают кокаин и параллельно отрываются под трек MamaRika.





Когда же именно клип увидит мир - певица пока не сообщила. Напомним, в июне экс-Эрика выпустила дебютный клип в стиле r'n'b. Анастасия Кочетова представила видео на трек "Мама Ріка".



