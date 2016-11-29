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Музыка
Новости музыки
29 ноября 16, 11:14
"Эрика" сменила псевдоним и выпустила новый клип (ВИДЕО)
Эрика
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Артистка показала тизер будущего клипа.
Украинская певица Анастасия Кочетова, которая изменила псевдоним Эрика на MamaRika, вскоре порадует фанатов музыкальной новинкой. Артистка готовит к выпуску клип на композицию "Ночь в баре".

В Сети уже появился первый тизер будущего видео. В съемках клипа принял участие бойфренд певицы, шоумен Сергей Середа. В 30-секундном ролике Середа вместе с другом делают вид, будто нюхают кокаин и параллельно отрываются под трек MamaRika.

Когда же именно клип увидит мир - певица пока не сообщила. Напомним, в июне экс-Эрика выпустила дебютный клип в стиле r'n'b. Анастасия Кочетова представила видео на трек "Мама Ріка".


Источник: http://telegraf.com.ua/
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