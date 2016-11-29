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Музыка
Новости музыки
29 ноября 16, 10:58
Ленинград — "Обезьяна и Орёл": группа представила новый клип
Ленинград
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Клип идёт на рекорд: за несколько часов клип "Обезьяна и Орёл" набрал почти 200 тысяч просмотров.
Группа Ленинград набирает обороты. За короткое время они выпустили сразу два клипа. Недавно презентовали клип на песню "Очки Собчак", а теперь они презентовали видео на песню " Обезьяна и Орёл".

Клип группы Ленинград "Обезьяна и Орёл" просмотрело за считанное время  около 200 тысяч человек. Интересно, сможет ли этот клип превзойти клип "Экспонат", который за двое суток набрал 1 млн просмотров?

Поклонники отметили, что это отличная пародия на современные шоу по телевидению.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику!


Источник: http://afisha.tochka.net/
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