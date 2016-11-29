Ленинград — "Обезьяна и Орёл": группа представила новый клип

Группа Ленинград набирает обороты. За короткое время они выпустили сразу два клипа. Недавно презентовали клип на песню "Очки Собчак", а теперь они презентовали видео на песню " Обезьяна и Орёл".





Клип группы Ленинград "Обезьяна и Орёл" просмотрело за считанное время около 200 тысяч человек. Интересно, сможет ли этот клип превзойти клип "Экспонат", который за двое суток набрал 1 млн просмотров?





Поклонники отметили, что это отличная пародия на современные шоу по телевидению.





ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику!



