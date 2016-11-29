M1 объявил номинантов премии M1 Music Awards 2016

Совсем скоро состоится церемония М1 Music Awards Инь-ян. 10 декабря во Дворце спорта станет известно, кто из номинантов получит премию М1 Music Awards Инь-ян.
Неожиданные номера, фантастические декорации и спецэффекты и 26 артистов на одной сцене: Тина Кароль, Потап и Настя, Jamala, LOBODA, Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Макс Барских, Quest Pistols Show, ТИК, Green Grey, Татьяна Решетняк, Оля Полякова, Иван Дорн, Время и Стекло, MONATIK, DZIDZIO, Олег Винник, Mozgi, Open Kids, Alekseev, REAL O.
Впервые на большой сцене выступят триумфаторы конкурса украиноязычной песни "Хит-конвейер" музыкального канала М2 – PATSYKI Z FRANEKA, продюсерский проект Светланы Лободы – рэпер Gadar, продюсерский проект Ивана Дорна – Constantine и продюсерский проект Потапа и лейбла Mozgi – Michelle Andrade.
Организаторы обещают множество интересных музыкальных сюрпризов. Режиссурой масштабного гала-концерта и постановками займется команда канала М1 совместно с компанией "Таврийские игры". Официальный партнер церемонии – Pepsi.
Творческим людям необходимо визнанння, а профессиональная премия – это и стимул творить и показатель признания. M1 Music Awards – как раз очень показательная премия. поскольку отталкивается от рейтингов телесмотрения на отдельно взятом телеканале М1. Мне очень приятно, что M1 Music Awards всего лишь 2 года, а ажиотаж вокруг премии среди зрителей и представителей шоу-бизнеса огромен. Задача премии – стимулирование развития отечественного шоу-бизнеса – выполняется
комментирует инициатор премии Николай Баграев.
В этом году ведущими на главной сцене будут Оля Цибульская и Никита Добрынин. На красной дорожке – ведущие M1 Music Awards News Виктория Батуи и Юрий Третьяк. Мила Еремеева отвечать за все интервью с артистами.
24 ноября на про-пати M1 Music Awards состоялся первый этап награждения профессионалов шоу-бизнес индустрии.
Лучшими в своих категориях стали:
Клипмейкер: Леонид Колосовский – Время и Стекло "Навернопотомучто"
Продюсер: Игорь Тарнопольский – Jamala
Оператор-постановщик: Владимир Шкляревский – Макс Барских "Последний летний день"
Постпродакшн: GloriaFX – Тина Кароль "Твои грехи"
Саунд-продюсер: Евгений Филатов – Jamala "1944"
Хореография: Денис Стульников – Open Kids ft. Quest Pistols Show "Круче всех"
Монтаж: Дмитрий Мисюра – THE HARDKISS "Rain"
Менеджмент артиста: Mozgi Entertaiment
Стилист: Соня Солтес – Время и Стекло "Навернопотомучто"
Промокампания тура: Потап и Настя – "Золотые киты"
И вот напряженное ожидание M1 Music Awards, в котором находился весь шоу-биз последние несколько месяцев. Наконец появились имена номинантов премии M1 Music Awards 2016:
1. Хит года (совместно с радиостанцией "Хит FM")
Бумбокс – Люди
LOBODA – К черту любовь
Потап и Настя – Умамы
2. "Золотой граммофон" (совместно с радиостанцией "Русское радио-Украина")
Потап и Настя – Умамы
LOBODA – К черту любовь
Тина Кароль – Сдаться ты всегда успеешь
3. Клип года
Макс Барских – Последний летний день
Тина Кароль – Твої грихі
LOBODA - К черту любовь
4. Певец года
Макс Барских
Иван Дорн
MONATIK
5. Певица года
Тина Кароль
LOBODA
Оля Полякова
6. Группа года
Время и Стекло
DZIDZIO
Потап и Настя
7. Проект года
Mozgi
Агонь
Open Kids ft. Quest Pistols Show
8. Прорыв года
Selfy
OLEYNIK
Alekseev
9. Альтернатива
Грибы
Бумбокс
THE HARDKISS
10. Премия от хит-парада "Dance Parade" от Kiss FM
A.Shine
Грибы
MONATIK
Но на этом перечень премий не заканчивается. Кто в нем? Узнаем 10 декабря на церемонии M1 Music Awards 2016 во Дворце спорта.