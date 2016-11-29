Джамала: "Перед выходом на сцену я всегда молюсь"

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения. Ее проникновенное исполнение песни "1944" на конкурсе Евровидение 2016 тронуло сердца миллионов, и артистка привезла нашей стране оттуда победу.





А недавно артистка присоединилась к команде тренеров вокального шоу "Голос країни". О своих впечатлениях от нового проекта Джамала рассказала в эксклюзивном интервью нашему изданию.





Джамала, участие в проекте "Голос країни" для вас стало новым опытом. Какие эмоции испытываете, находясь в кресле тренера вокального шоу?





Я даже не думала, что мне так понравится эта затея! На протяжении долгого периода времени я считала судейство совершенно неблагодарной работой, потому что за правду всегда можно получить бумерангом в лоб. Да так и происходит иногда, были участники, которые нам говорили: "Я потратил 450 гривен на билет, но дальше прослушиваний не прошел".

Но скажу, что находиться в кресле тренера – и ответственно, и в то же время очень интересно. Я никогда не думала насколько сложно выбирать человека спиной.













Получается для вас важна визуальная картинка?





Да. Мне хочется увидеть вокалиста после первых 30 секунд его исполнения. Но ты понимаешь, что поворачиваясь к нему, ты берешь на себя большую ответственность. Порой человек далеко не все может показать своим голосом, хочется увидеть его внешность, как он двигается и жестикулирует.

Этот разворот в кресле для меня очень много значит, и я стараюсь им не злоупотреблять. Поэтому остается полагаться только на свою интуицию – если я все-таки нажала на кнопку, то в ответе за этого музыканта и хочу, чтобы он попал именно в мою команду.





Многие участники "Голоса" нервничают перед своим выступлением. Есть ли у вас свои ритуалы перед выходом на сцену, которые помогают побороть страх?





Скажу больше! Некоторые участники обижаются за то, что никто из тренеров к ним не повернулся, и получается, что они пели нашим спинам. Но музыкант должен уметь подобрать себе правильную песню, а непосредственно перед выходом на сцену совладать со своим волнением.

Каждый артист успокаивает себя по-своему. Я, например, перед выходом на сцену молюсь. Кто-то умывается холодной водой, кому-то важна моральная поддержка родственников. Абсолютной формулы не существует.













В какой роли сложнее – тренера или артиста?





Однозначно тренера. Пение – на сто процентов моя стихия, здесь я чувствую себя как рыба в воде. Могу часами выступать, репетировать, сочинять музыку. В кресле тренера ты отвечаешь за судьбу человека, который пришел и открылся тебе. А если у музыканта еще есть и сложная личная история, то она, как правило, полностью обезоруживает.

Говорят, что в браке выбирает мужчина, но говорит "нет" именно женщина (смеется). По идее так и в проекте, талантливый музыкант выбирает себе тренера, но в моем случае наоборот, я выбираю голос, который может стать лучшим в этом сезоне.





Сразу ли дали согласие на участие в проекте "Голос країни"?





Это заняло какое-то время. Я была уверена, что буду чувствовать себя здесь комфортно, потому что давала уроки вокала еще будучи студенткой консерватории. Я всегда с удовольствием делюсь опытом (даже именитые коллеги приходили ко мне за советами). В тоже время я считаю, что вокалу невозможно научить, ему можно только научиться.

Еще один момент – я не знала насколько смогу совладать с этим форматом. Потому что "Край, мій рідний край” – песня классная, но мы живем в 2016-м, и нужно создавать что-то новое, экспериментировать. Во многом ради этого я и согласилась участвовать в шоу "Голос країни".



