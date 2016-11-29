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Музыка
Новости музыки
29 ноября 16, 10:25
Победитель M1 Music Awards 2016
Леонид Колосовский
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Леонид Колосовский получил сою первую награду за клип группы Время и Стекло "Имя 505".
Автор клипа-рекордсмена группы Время и Стекло "Имя 505", набравший 124 000 000 просмотров на YouTube, а также видео-"миллионников" Потапа и Насти, Оли Поляковой, Димы Билана и других именитых артистов Леонид Колосовский впервые получил награду "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards 2016.

Вместе со съемкой уникальной видео-работы "Имя 505", которая стала абсолютным триумфатором по количеству Интернет-просмотров во всех странах СНГ, Леонид Колосовский сумел задать полностью новый вектор в производстве видеоклипов – ориентация на просмотры в сети. Так, счетчик практически всех клипов, снятых режиссером, насчитывает от миллиона просмотров, а последних работ – от 20 миллионов.

На ряду с Колосовским за право называться лучшим клипмейкером Украины мерялись силами продюсер LOBODA Нателла Крапивина и победитель прошлого года, режиссер с многолетним опытом Алан Бадоев. Определяющими победу Леонида стали клипы для группы Время и Стекло "Песня 404" и "Навернопотомучто". Каждую из видео-работ на YouTube посмотрели около 40 млн. пользователей сети.

Мой путь многомиллионных клипов начался с видео "Шлепки" Оли Поляковой. Сейчас он насчитывает около 15 000 000 на YouTube. Но, мой настоящий почерк был определен с клипов Потапа и Насти "Бумдиггибай" и "Имя 505" Время и Стекло. Это знаковые работы, в которых мне удалось проявить всю смелость своих идей и мое понимание артистов – взгляд на их творчество. Я хотел их менять, хотел смотреть на них иначе и вместе с нашей командой MOZGI Production мы это воплощали. Это моя первая награда в жизни, и это для меня настоящая победа
расказал Леонид Колосовкий.



К слову, с 2011 года Леонид Колосовский вместе со своими партнерами - продюсерами Ириной Горовой и Потапом развивает компанию MOZGI Production. Помимо артистов MOZGI Entertaiment на счету режиссера сотрудничество с исполнителями: Артем Пивоваров, ДиО.фильмы, Пицца, Лолита, Дима Билан, Юлианна Караулова, группа "30.02" и др.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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